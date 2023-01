RDC: Après Papa Wemba, l’artiste Mputu Ebondo meurt en plein concert

Encore un nouveau coup dur pour le monde du showbiz congolais. L’artiste musicien congolais Mputu Ebondo connu populairement sous le nom de Mi Amor, est décédé des suites d’un malaise sur scène.

Une fois de plus le monde musical congolais vient de perdre une de ces figures de proue. Il s’agit de l’artiste et musicien Mputu Ebondo alias Mi Amor. Tel un coup de massue, la nouvelle du décès de l’artiste et ambassadeur de la culture Songyé est tombée ce lundi 30 janvier 2023 et plonge depuis les fans dans une grande affliction.

Selon les informations rapportées par les médias congolais, l’artiste était en plein concert lorsqu’il s’est effondré après avoir senti un malaise. Malheureusement, il a rendu l’âme sur place avant même d’être transporté dans un hôpital. L’information a été confirmée par le Bureau de l’Assemblée provinciale de Lomami.

« Mi-Amor prestait cette nuit à Sainte Rita, vers Kimwenza, où étaient organisées les funérailles de sa soeur aînée, Marie, morte à 88 ans. Il a entamé le premier vocal et lorsqu’il voulait enchaîner le deuxième, il s’est écroulé sur le podium. Il a été transporté au Centre Hospitalier Monkole, les médecins ont dit que c’était trop tard, Mi-Amor était déjà décédé », a relaté à Digital Congo, l’un de ses proches, John Ngoyi, présent lors de cet événement.

Mi Amor, artiste musicien songyé est décédé les armes à la main, exactement comme son mentor Papa Wemba décédé en 2016 alors qu’il était en pleine prestation sur la scène du festival des musiques urbaines d’Anoumabo en Côte d’ivoire.

Depuis l’annonce de la mort de Mputu Ebondo, Président du groupe folklorique Basokin (Basongye de Kinshasa), les collègues artistes proches et amis ne cessent de lui rendre un vibrant hommage à travers des messages sur les réseaux sociaux.