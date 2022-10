Rapport sur l’attractivité du commerce: le Bénin dégringole dans le classement

Le Bénin a dégringolé dans le classement des pays les plus attractifs pour le commerce selon le rapport Country Brand Ran-king Trade Edition 2022-2023

D’après le « rapport Country Brand Ranking Trade Edition 2022-2023 » du cabinet de conseil espagnol Bloom Consulting, spécialisé en Nation Branding, le pays de Patrice Talon a perdu six place dans le dernier classement des pays les plus attractifs pour le commerce. 50ème du classement au plan africain, le Bénin, avec la 188ème place au monde, a perdu six (06) places, comparativement au classement antérieur. selon le rapport Country Brand Ran-king Trade Edition 2022-2023.

Ce recul du Bénin dans le classement des pays les plus attractifs pour le commerce signifie en clair que malgré les opérations de charme du régime de Cotonou pour attirer les investisseurs étrangers sur son territoire, la mayonnaise peine encore à prendre.

Le cabinet de conseil espagnol Bloom Consulting se base sur 5 critères pour faire son classement. Il s’agit des critères comme l’attraction de l’investissement, l’attraction du tourisme, l’attraction des talents, le renforcement de la notoriété (augmentation des efforts de diplomatie publique) et le renforcement des exportations.

Le classement au niveau africain et mondial

Les pays sont rangés selon la puissance de leur attractivité de AAA (très puissant) à D (pauvre) et selon une échelle qui compte dix classes. Ainsi selon l’édition 2022-2023 du rapport au niveau continental, c’est le Nigéria qui se hisse au premier rang avec la note AA au titre des 54 pays du continent; occupant ainsi le 36è rang des pays les plus attractifs pour le commerce, une place qu’il avait cédé en 2013.

Le Nigéria est suivi de l’Afrique du Sud BB, du Ghana, du Maroc, de l’Egypte, l’Ethiopie, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda et la Tunisie. Parmi les pays les plus mal classés du continent figure le Bénin, les Comores, La guinée Bissau, la République centrafricaine et Sao-Tomé.

Au plan mondial, c’est le Royaume-Uni qui est considéré comme le pays le plus attractif avec la note AA suivi des Etats-Unis avec la note BBB, de l’Inde, de la France et de l’Allemagne.