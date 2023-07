« Que je fasse un dessein pour lui? », l’acerbe réplique de Sêminvo Xlixè à Gopal Das

- Publicité-

Après les révélations sulfureuses de Gopal Das sur Kfé Week-end il y a huit jours, le slameur Sêminvo Xlixè a répondu sur le même plateau ce vendredi 7 juillet 2023.

Gopal Das a dévoilé ses griefs contre le slameur Sêminvo Xlixè le vendredi 30 juin 2023 sur le plateau de Kfé Week-end. Visiblement, c’est une guerre de leadership qui divise les deux slameurs Béninois autrefois de bons amis.

Interrogé par Stéphanie Montcho, Gopal Das a révélé avoir été véritablement négativement touché par un geste de Sêminvo lors de son spectacle de remerciement aux personnes qui l’ont soutenu pendant qu’il était très malade. A l’en croire, il reproche à son ex ami de ne pas l’avoir remercié publiquement pour service rendu lorsqu’il avait eu des problèmes d’ordre sanitaires.

Une affaire de remerciement

« J’ai l’impression que c’est un dépressif qui n’a aucune attention dans sa vie et qui ne trouve de l’attention qu’en dérangeant les autres. (…) Lui, il fait une maladie, tous les slameurs ont couru à gauche et à droite, on a cotisé, près de deux à trois millions qu’on est allé lui remettre au Togo, des années plus tard, il a fait un concert de remerciement, j’étais assis juste devant, il remercie tout le monde, il ne me remercie pas ».

Mais d’après Sêminvo, il n’a aucun problème avec Gopal Das et les accusations sur son concert de remerciement ne sont que de mauvaises interprétations. « Ce n’est pas vrai. La première personne qui a su que je veux organiser la grande nuit du slam, c’est lui (Gopal Ndlr), Je ne le considère pas comme un ennemi ».

L’acerbe réplique de Sêminvo Xlixè à Gopal Das

Une occasion choisie par Sêminvo pour lancer une petite pique à Gopal: « J’ai remercié tous les slameurs en premier, je ne peux pas citer tous les noms, il y a eu tellement de personne, il veut que je lui écrive une chanson, il veut que je fasse un tableau pour lui, que j’achète une peinture et que je fasse un dessein pour lui?« , a-t-il réagi. Mais pour ce qui concerne les menaces, il dit les avoir pris très au sérieux.

« Je l’ai pris très au sérieux, il a dit beaucoup de chose, il a dit de la diffamation ici même lors de son passage. Je ne veux pas commenter ses propos, je ne suis pas compétent pour les commenter, je ne peux pas gérer ses émotions, ce sont ses émotions et c’est à lui de gérer ses émotions, de faire face à ses émotions.. Moi j’ai mes émotions et je me sens totalement serein », a-t-il lâché.

Reste à savoir si Gopal Das qui ne rate aucune occasion pour répondre à ses détracteurs réagira à cette réplique acerbe de Sêminvo Xlixê.

