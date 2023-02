PSG: les critiques, le Bayern, Mbappé… Neymar se confie

En conférence de presse ce lundi après-midi, Neymar a répondu aux critiques dont il est l’objet depuis quelques jours. Le joueur brésilien a également abordé d’autres sujets.

Les relations entre le PSG et Neymar se sont, semble-t-il, détériorées dernièrement. Le joueur est en effet au centre de critiques pour son mauvais comportement. L’international Brésilien s’est d’ailleurs disputés avec plusieurs membres du vestiaires parisien pendant et après la rencontre contre Monaco en Ligue 1 le weekend dernier. En conférence de presse ce lundi après-midi, à la veille du choc contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, l’ancien attaquant du FC Barcelone a répondu aux critiques.

« Je me sens très bien, physiquement et mentalement. Certains matchs, les choses ne vont pas très bien. Il y a aussi des matchs où vous voulez tout faire mais vous n’y arrivez pas. Les critiques sont légitimes, chacun a son avis, son point de vue. Je respecte. Je fais le maximum pour le club et pour l’équipe. Je le ferai jusqu’à la fin de la saison« , a sobrement déclaré Neymar, relayé par RMC Sports, qui semble ne pas vouloir envenimer la situation.

Le joueur parisien s’est également exprimé sur le choc à venir contre le Bayern Munich. Et il a hâte d’en découdre, tout en ayant confiance en ses capacités. « J’ai beaucoup de confiance en moi. J’ai toujours été au top depuis que je suis en Europe. Je connais mes capacités et mes qualités. Nous sommes tous préparés pour ce choc, nous avons une super équipe pour faire un très bon match (…) J’aime jouer ces grands matchs, contre les grandes équipes. C’est à ce moment que les joueurs de grande qualité doivent apparaître. Nous travaillons dur pour faire un excellent match« , a-t-il ajouté.

« …montrer la meilleure version du PSG »

Neymar a ensuite évoqué la mauvaise passe actuelle du PSG, qui vient d’enchaîner deux défaites lors de ses deux dernières sorties toutes compétitions confondues: « Je n’ai pas d’explications. Je pense que ça arrive à tous les clubs des moments de difficulté. En tant qu’équipe, nous devons être unis, concentrés. C’est bien que ces difficultés arrivent maintenant. Nous sommes au courant qu’il y a des failles, mais nous voulons améliorer et montrer la meilleure version du PSG« .

L’international Brésilien s’est aussi exprimé sur le retour de Mbappé, annoncé forfait pour le choc contre le Bayern Munich dans un premier temps, avant d’être convoqué dans le groupe ce lundi. “C’est un joueur extrêmement important, c’est un crack, un grand joueur. Quand nous sommes tous les trois, nous nous sentons très forts. Il m’a dit qu’il se sentait bien. Ce sont de bons signes« , a-t-il déclaré. Neymar doit désormais livrer une prestation XXL contre le Bayern pour tenter de reconquérir à nouveau son public.