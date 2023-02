PSG – Bayern: les compos officielles, avec Mbappé sur le banc

Les compos officielles du choc entre le PSG et le Bayern Munich ce mardi soir (21h, GMT+1), comptant pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, viennent de tomber. Comme pressenti, Kylian Mbappé débute sur le banc.

Après une longue trêve, la Ligue des Champions reprend ses droits ce mardi avec le début de la phase aller des huitièmes de finale. Cette première phase à élimination directe débute avec un très gros choc entre le PSG et le Bayern Munich au Parc des Princes. Un duel qui promet entre deux équipes en quête de la couronne continentale.

Le PSG ne se trouve pas dans sa meilleure période avant ce choc. Le club parisien a enregistré quatre défaites depuis le début de l’année 2023 (trois en Ligue 1 contre Lens, Rennes et Monaco, et une en Coupe de France face à Marseille). Et pour redresser la barre, en allant chercher la victoire contre les bavarois, Christophe Galtier a aligné son équipe en 4-4-2 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages Lionel Messi et Neymar sont associés en attaque. Tout juste revenu de blessure, Kylian Mbappé débute sur le banc.

En face, le Bayern Munich se présente avec le plein de confiance. Après avoir traversé quelques moments troubles en janvier dernier, l’équipe munichoise s’est remise dans le droit chemin en remportant ses deux dernières rencontres de championnat. Et ce soir, Julian Nagelsmann a articulé son équipe en 4-2-3-1 pour tenter de surprendre le PSG. Yann Sommer est aligné dans les buts, alors que la nouvelle recrue João Cancelo est titulaire. Seul en pointe Eric-Maxim Choupo-Moting est soutenu par Leroy Sané, Jamal Musiala et Kingsley Coman.

Les compos officielles

Paris Saint-Germain : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Ramos, Mendes – Zaïre-Emery, Verratti, Danilo, Soler – Messi, Neymar

Bayern Munich : Sommer – Pavard, Upamecano, De Ligt, Cancelo – Kimmich, Goretzka – Sané, Musiala, Coman – Choupo-Moting