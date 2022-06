« Prenez bon soin de mes enfants… » Didier Zokora à Sery Dorcas et aux mères de ses 8 enfants

Invité ce vendredi sur la chaine Ivoirienne Life Tv, l’ancien milieu défensif des des Eléphants de la Côte d’Ivoire Didier Zokara s’est confié sans langue de bois sur sa vie privée. Il ‘na pas manqué d’envoyer un message à ses ex femmes y compris l’ancienne Miss Ivoirienne Sery Dorcas.

Traité pendant longtemps de coureur de jupons, l’international Ivoirien Didier Zokara est finalement sorti de son mutisme pour éclairer la lanterne de l’opinion publique. De passage sur l’émission Life Week-end de ce vendredi 10 juin, l’ancien joueur de Tottenham n’a pas fait dans la dentelle.

Répondant aux nombreuses critiques qui circulent souvent sur sa personne sur les réseaux sociaux, l’ex époux de Sery Dorcas a indiqué qu’il n’est pas un homme à femme contrairement à ce que racontent les gens. « Je n’aime pas les femmes. Mes relations ont été exposées; du coup, on pense que j’aime les femmes. Je me suis marié deux fois. J’ai fait deux divorces dans ma vie. J’ai montré aux Ivoiriens les personnes avec qui j’étais. On ne peut pas prétendre que j’aime les femmes alors que j’affiche publiquement mes relations ».

Et d’ajouter: « On me juge sur ce qu’on voit… Je suis un homme d’amour, donc la femme avec qui je suis, je ne la cache pas. Je montre à tout le monde que cette femme est ma chérie », a indiqué Didier Zokora.

L’homme qui a révélé qu’il ne regrette pas d’avoir eu 8 enfants de 4 femmes différentes, n’a pas fini ses propos sans avoir adressé un message assez fort à toutes ses ex femmes y compris la Miss Sery Dorcas. « Chacune de son côté a apporté quelque chose de beau dans ma vie(…) je leur demande de prendre bon soin de mes enfants. Je ne vais pas les abandonner, elles peuvent compter sur moi, je serai toujours à leurs côtés », a indiqué le joueur surnommé « aigle aigle ».