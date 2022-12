Premier League: Halid Djankpata, le Béninois qui a conquis Lampard et Everton

Convoqué avec les U20 du Bénin pour le prochain stage en vue de la CAN junior 2023, Halid Djankpata fait partie de ces starlettes qui frappent déjà à la porte de l’équipe première d’Everton. Au micro de Béninfootball, Awali Djankpata, le père de Halid, est revenu sur les débuts de son fils et de la raison du choix Bénin.

Il est encore méconnu du public sportif béninois mais Halid Djankpata fait déjà du bon travail du côté d’Everton en Premier League. A seulement 17 ans, le jeune milieu de terrain est un as de l’équipe réserve des Toffees, au point même de grappiller des minutes lors des séances d’entrainement de la formation première.

Conseillé par l’ancien international français, Michael Sylvestre, et le béninois Ismail Affo, le natif du nord du Bénin est sollicité par le sélectionneur Mathias Déguénon en vue des rencontres amicales de décembre, comptant pour les préparatifs de la CAN junior 2023.

Qui est-il?

Né un 13 avril 2005 à Lomé au Togo, de parents béninois originaires de Bassila, Halid Djankpata a débarqué en 2006 en Italie avec sa famille. Très vite, le gamin a développé un talent pour le foot. Sous l’œil avisé de ses parents qui ont vite compris que leur enfant est promis à une grande carrière de footballeur, Halid va déménager en Angleterre où il intègre l’un des grands centres de formation du pays.

« On est arrivé à Manchester en 2016, et après des essaies à Everton et à Manchester city, c’est finalement Everton qui s’est rapidement montré intéressé par le talent de Halid. Depuis 2017 donc, Halid est dans la catégorie des jeunes d’Everton. Actuellement il est le capitaine des U18, il renforce aussi les U21 parfois« , a raconté Awali Djankpata, le père de Halid, dans une interview exclusive accordée à Béninfootball.

Les U20 du Bénin vont livrer dans quelques jours trois gros tests au cours de leur stage en terre sud-africaine. Les Écureuils juniors croiseront le fer avec le vice-champion U20 de la zone Cosafa, la Zambie, en double confrontation, et un match contre l’Afrique du Sud, demi-finaliste du tournoi Cosafa U20. De gros chocs au cours desquels Halid Djankpata aura certainement l’occasion de faire ses preuves, lui qui a décidé de porter le maillot jaune malgré sa double nationalité Bénino-italienne.

« Halid a la double nationalité, Benino-Italienne. Halid a décidé de jouer pour le Bénin pour des raisons patriotiques et pour l’amour qu’il a pour la terre de ses aïeux. La seconde raison, c’est que les dirigeants du football béninois nous ont convaincus quand ils nous ont approchés. Je pense que les choses sont en train de changer positivement au pays et le discours des dirigeants était très positif en termes de projet« , a expliqué Djankpata père.

Pour rappel, la CAN U20 2023 aura lieu du 18 février au 12 mars 2023 en Égypte. 12 nations issues du continent vont prendre part à ce tournoi dont le pays hôte plus 11 autres, qualifiées à la suite des phases zonales. Les 4 meilleures équipes (demi-finalistes) de cette compétition se qualifieront pour la Coupe du Monde U20 de la shoppingmode FIFA qui se tiendra en Indonésie plus tard dans la même année.