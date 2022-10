CAN U20 2023-Bénin: 26 joueurs convoqués pour un stage de préparation

Le sélectionneur national de l’équipe U20 du Bénin, Mathias DEGUENON, a convoqué un groupe de 26 joueurs pour un stage, dans le cadre des préparatifs de la CAN U20 qui aura lieu en Egypte en 2023.

La CAN U20 2023 aura lieu du 18 février au 12 mars 2023 en Égypte. 12 nations issues du continent vont prendre part à ce tournoi dont le pays hôte plus 11 autres, qualifiées à la suite des phases zonales. Les 4 meilleures équipes (Demi-finalistes) de cette compétition se qualifieront pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA qui se tiendra en Indonésie plus tard dans la même année.

A trois mois du jour J, les sélections affûtent déjà leur arme pour ce grand rendez-vous africain. Egalement qualifié pour la phase finale, le Bénin sera en regroupement ce lundi. Le sélectionneur national des Ecureuils juniors, Mathias DEGUENON, a en effet dégotté un stage de préparation pour ces jeunes poulains. Ledit stage va se dérouler du 17 au 27 octobre 2022. Et pour ces dix jours de remise en jambe, le technicien local a convoqué 26 joueurs. De jeunes talents issus des clubs du championnat national.

La liste des joueurs convoqués:

Une qualification historique

Pour rappel, le Bénin a validé son billet pour la phase finale de la CAN U20 2023 après son exploit au tournoi UFOA B au Niger. En course avec de grands adversaires dont la Côte d’Ivoire, le Nigéria ou encore le Burkina Faso, des habitués de cette compétition, l’équipe nationale a fini sur la deuxième marche du podium, et donc qualifiée pour le tournoi en Egypte.

Logée dans une poule assez relevée, les Ecureuils U20 sont sortis premiers de leur groupe en écartant notamment la Côte d’Ivoire et le Togo. Bourreaux du Burkina Faso (2-1) en demi-finale, les jeunes poulains du coach Mathias Déguénon ont hérité du Nigéria en finale. Un duel ouest africain qui a tourné à l’avantage des Flying Eagles qui ont remporté la victoire, bien aidés par l’arbitre de la partie qui a sifflé un penalty très généreux aux Nigérians.