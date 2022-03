Poutine fixe la date du début des paiement du gaz en roubles par les pays européens

Alors que la Russie a indiqué que les pays européens devraient désormais payer le gaz en monnaie russe, le Roubles, le président Vladimir Poutine vient de fixer la date du début des opérations.

Selon un rapport de l’Agence de presse russe Russia Today, le président Vladimir Poutine a donné son feu vert aux paiements de gaz en rouble pour les acheteurs des pays qui ont imposé des sanctions à la Russie en relation avec l’opération militaire russe en Ukraine. Le média indique que Poutine a signé jeudi un décret exigeant que ces acheteurs ouvrent des comptes dans des banques russes pour faciliter les paiements et que la mesure prend effet à partir du 1er avril.

A la suite de cette déclaration du président russe, il a également indiqué que la Russie considèrerait les pays européens qui refuseraient de payer le Gaz en Roubles, comme ayant violé les accords. Il a également décidé d’interdire l’approvisionnement en gaz des pays dits inamicaux faute de paiements en roubles.

Les pays comme la France et l’Allemagne ont indiqué jeudi, qu’ils refusaient de payer le gaz en Roubles, selon le ministère français des finances. On ne sait pas quelles seraient les conséquences de ce refus des deux pays et si Poutine décidera de fermer le robinet du Gaz à l’Europe.