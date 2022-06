Pourquoi devez-vous activer le mode sombre sur vos smartphones ? Voici la raison

Beaucoup de personnes utilisent constamment leurs smartphones durant la journée, sans même savoir que cette utilisation excessive ou incorrecte pourrait à la longue créer des désagréments à l’appareil ou à leur propre santé. Pour alors éviter cela, les spécialistes recommandent de prendre des mesures de sécurité afin de pallier à tous les désagréments et prévenir tous risques éventuels. Découvrez donc dans cet article ce qu’il faut faire.

Certaines fonctionnalités du smartphone, ignorées pourraient améliorer votre expériences d’utilisateur. Mais, il pourrait aussi protéger votre santé et votre appareil. C’est d’ailleurs dans ce sillage que les experts recommandent de paramétrer le mode sombre sur vos téléphones. En effet, le fond noir de l’écran entraine une réduction significative de la consommation d’énergie du téléphone portable. Par conséquent, la durée de vie de la batterie sera prolongée. En plus de cela, le mode sombre réduit la lumière bleue, qui est agressive pour les yeux. Ce mode vous permet alors une lecture confortable sur l’écran, réduisant ainsi les risques de dommage oculaire.

A en croire Google, un thème sombre peut économiser efficacement de l’énergie sur l’appareil. Selon même une étude de l’Université Purdue de l’État de l’Indiana, datant de 2021, lors de l’utilisation du mode sombre de l’écran et d’une luminosité réglée à un niveau avoisinant les 30 % à 50 %, l’énergie économisé est estimée entre 3% et 9%. Et les valeurs ne cessent d’accroître : si vous approchez à une luminosité de 100%, l’économie de la batterie peut atteindre 47%.

Il faut noter que le réglage de l’écran noir est particulièrement conseillé pour les appareils dotés d’une dalle OLED : la diode électroluminescente organique (connue précisément, avec l’acronyme anglais OLED) est une technologie qui permet de créer des écrans d’affichage en couleur avec la possibilité d’émettre sa propre lumière. Dès lors, dans le cas où un pixel OLED affiche la couleur sombre, il s’éteint complètement et évite l’absorption d’énergie.

Cependant, évitez d’utiliser le mode sombre lorsque vous utilisez votre téléphone portable dans une pièce bien éclairée ou en plein soleil, car un texte placé sur un fond sombre risque d’être difficile à lire.