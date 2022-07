Posez-vous souvent vos pieds sur le tableau de bord dans votre voiture? voici le risque que vous courez

Mettre les pieds sur le tableau de bord, est une pratique très répandue des passagers lorsqu’ils parcourent de longs trajets en voiture. Or elle est une position particulièrement risquée en cas de collision. Voici pourquoi vous devez désormais éviter cette position.

Les vacances riment souvent avec longues distances. Dans la voiture, les passagers ont donc tendance à prendre leurs aises, particulièrement à l’avant. Coincé dans les embouteillages, il n’est pas rare de croiser des personnes avec leurs pieds allongés sur le tableau de bord. Une pratique aussi répandue que dangereuse. Découvrez dans cet article les risques que vous courez en adoptant cette posture.

A en croire Anne Lavaud de la Prévention Routière, cette position peut être particulièrement dangereuse. « D’une part, cela bloque toute la visibilité du conducteur. Et si on a un accident (et donc un choc ou une collision), quand l’airbag se déclenche (en 55 millisecondes), le passager prend ses pieds et ses genoux dans le menton », dixit elle.

En effet, si l’airbag explose alors que vous avez les jambes sur la fenêtre avant, les jambes et les parties du corps autour du bassin sont les plus sujettes au risque. L’airbag qui pousse le corps risque très probablement de briser des os ou même d’entraîner des fractures. Il est possible que vous rencontrez également des blessures à la colonne vertébrale. Et pour cause, la ceinture de sécurité est mal positionnée. « Elle n’est plus sur les hanches, les parties osseuses du squelette, mais sur les parties molles comme la rate, l’estomac et le foie. Quand le choc va arriver et la ceinture se déclencher, elle va endommager toutes ces parties qui sont censées être protégées », ajoute Anne.

Pour alors éviter d’autres blessures liées à l’explosion de l’airbag, ne gardez rien à proximité de l’airbag qui pourrait vous blesser. Par conséquent, nous vous recommandons d’être prudent lorsque vous installez des supports de téléphone ou lorsque vous placez des clés ou d’autres petits objets près de l’airbag.

Il est aussi important de garder votre ceinture de sécurité attachée, de vous asseoir le dos droit et les pieds sur le tapis de la voiture. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez toujours voyager en toute sécurité et être mieux protégé en cas de collision ou d’accident.