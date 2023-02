Pollution sonore au Bénin: Patrice Talon a rencontré les confessions religieuses

Le président béninois, Patrice Talon a rencontré mardi 14 février les responsables des différentes confessions religieuses du pays. Les échanges ont tourné autour de la pollution sonore lors de la célébration des cultes.

La pollution sonore est au cœur des préoccupations du président Patrice Talon qui a initié une rencontre avec les responsables des confessions religieuses. La conférence épiscopale du Bénin, l’Union islamique du Bénin, les responsables des églises protestante méthodiste, du christianisme céleste, les chérubins et séraphins et les évangélistes, ont tous répondu à l’appel du chef de l’Etat.

Selon les confessions de Marcellin Zannou, un dignitaire de l’église du christianisme céleste, le gouvernement « va appliquer les dispositions relatives à la nuisance sonore, parce que quand on dit un État moderne, et bien c’est un ensemble de choses qui concourent à l’État moderne« .

A le croire, le président Patrice Talon a abordé avec eux, des cas de pollution sonore dont les confessions religieuses sont responsables. Au niveau de l’Eglise catholique par exemple, il y a l’usage de la cloche qui mérite d’être corrigé. C’est la même chose avec le muezzin qui annonce les heures de prières chez les musulmans.

Le président Patrice Talon a également évoqué la diffusion de la parole et des louanges à travers des systèmes amplifiés. » Le Chef de l’État estime qu’il n’est pas souhaitable que certains puissent jouir de leur liberté en privant d’autres des leurs« , a confié Marcellin Zannou.

Cette séance tenue par le président Patrice Talon avec les responsables des confessions religieuses s’annonce comme une séance de sensibilisation qui va laisser place à la répression.

Bientôt des descentes inopinées de contrôle

La rencontre initiée par le président Patrice Talon avec les responsables des confessions religieuses sur les pollutions sonores ne restera pas une rencontre sans suite. Selon la restitution faite par le cadre de la douane à la retraite, le président Patrice Talon va tenir d’ici deux semaines, une rencontre avec le directeur général de la police républicaine (DGPR) et tous les commissaires pour leur donner le top de la répression.

Ainsi, incessamment, les agents des forces de l’ordre vont faire des descentes inopinées pour vérifier si les recommandations du chef de l’Etat sont suivies au niveau de toutes les confessions religieuses.

« il y aura beaucoup de communication, il y aura même des flyers qui seront conçus pour informer largement tout le peuple et les confessions religieuses et tous ceux qui sont dans le système de nuisance sonore afin que nous sachions quand est-ce qu’on doit faire du bruit, quand est-ce qu’on doit complètement baisser le niveau de bruit et quand est-ce qu’on va enfreindre ces dispositions« , a rapporté Marcellin Zannou.