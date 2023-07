Poissons d’argent : 03 alternatives naturelles pour s’en débarrasser

Le poisson d’argent est un petit insecte non dangereux pour l’homme, mais relativement pénible au sein de la maison. Difficile à détecter en raison de sa taille et de ses déplacements exclusivement nocturnes, il apprécie de se cacher dans les fentes et fissures des pièces chaudes et humides. Il mange tout et n’importe quoi et sera naturellement attiré par vos aliments non protégés et par les miettes. Découvrez les méthodes pour vous en débarrasser sans danger.

Ne vous inquiétez pas, les poissons d’argent ne présentent aucun danger pour l’Homme. Hormis sa présence dérangeante dans une habitation, à l’instar des termites, il peut endommager vos livres, vos beaux vêtements en lin et vos robes en soie, ainsi que vos boîtes en carton. Cependant, il n’existe pas de diagnostic immobilier pour le poisson d’argent. Il est donc nécessaire de les éliminer de chez vous et le plus rapidement possible.

La cannelle

Pour faire fuir les poissons d’argent, vous pouvez également compter sur l’odeur de la cannelle, qui insupporte ces nuisibles. Pour cela, commencez par identifier les fissures et interstices où logent ces derniers, puis placez-y des bâtons de cannelle. Il est également possible d’utiliser de la cannelle en poudre, d’en verser dans quelques récipients à l’image de petits bols, puis de les placer au niveau des zones concernées. Par ailleurs, pour perpétuer l’effet dissuasif de la cannelle, il est conseillé de la remplacer chaque semaine.

- Publicité-

L’huile de lavande

Elle est un autre moyen permettant de se débarrasser des poissons d’argent. Pour cela, diluez une cuillère à café d’huile essentielle de lavande dans un verre d’eau puis versez la solution obtenue dans un flacon vaporisateur. Vous n’avez plus qu’à pulvériser ce répulsif naturel sur les fissures et autres recoins de la maison infestés par ce nuisible. Pour un maximum d’efficacité, il est recommandé d’appliquer cette solution une fois par jour.

La terre de diatomée

La terre de diatomée est une autre approche naturelle pour éliminer les poissons d’argents. Pour l’utiliser, il suffit d’identifier les zones dans lesquelles les poissons d’argent aiment se réfugier puis d’y répandre la poudre. Pensez également à en placer au niveau des plinthes car les nuisibles adorent se loger dans ces zones. Privilégiez également la terre de diatomée qualité alimentaire, car considérée sans danger pour les animaux domestiques et l’homme.

Par ailleurs, en ayant recours à ces astuces naturelles et faciles à appliquer, vous pourrez dire au revoir aux poissons d’argent et ce, de manière définitive.

Articles similaires