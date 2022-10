Plzen 2 – 4 Bayern Munich: la réaction de Julian Nagelsmann

Le Bayern Munich s’est imposé (4-2) ce mercredi soir sur la pelouse du Viktoria Plzen, à l’occasion de la quatrième journée de la Ligue des champions. Après la rencontre, l’entraîneur bavarois Julian Nagelsamnn a analysé la performance de son équipe au micro de DAZN.

Le Bayern Munich a facilement validé son billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ce mercredi soir, après sa victoire (2-4) sur la pelouse du Viktoria Plzen en marge de la quatrième journée de la compétition. Des buts de Sadio Mané (10è), Thomas Muller (14è) et Leon Goretzka (25è, 35è) ont scellé le succès des Allemands. Mais ces derniers se sont relâchés en deuxième mi-temps pour concéder la réduction du score par deux fois.

Au micro de DAZN à la fin du match, l’entraîneur Munichois Julian Nagelsmann a relativisé la perte de concentration de son équipe. « Ça peut arriver que l’adversaire revienne, à domicile avec son stade derrière lui. À 4-0, on n’avait peut-être plus le dynamisme sur la fin des actions. C’est normal parce que l’on a un match extrêmement important dimanche (contre Fribourg en Bundesliga). Je nous ai trouvés très concentrés, la première période a été très bonne, meilleure qu’à l’aller. Je pense que douze points dans un groupe pareil (avec l’Inter Milan et le FC Barcelone en plus de Plzen), sûrement le plus relevé de cette saison, ce n’est pas si mal », a-t-il expliqué dans des propos rapportés par l’Equipe.

Le champion d’Allemagne en titre domine effectivement ce groupe C sans partage, avec douze points au compteur, pour 13 buts marqués et seulement deux encaissés. Le Bayern Munich devrait, sans surprise, finir à la première place de sa poule. Une campagne européenne pour le moment totalement maîtrisée malgré la présence de l’Inter Milan et du FC Barcelone dans ce « groupe de la mort”.