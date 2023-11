« Personne ne doit m’obliger à me marier », Yemi Aladé répond aux critiques sur sa vie de célibataire

- Publicité-

Dans une récente sortie médiatique, la célèbre chanteuse nigériane Yemi Alade a partagé les pressions qu’elle ressent de la part de sa famille et de ses proches pour se marier.

Yemi Alade est indéniablement l’une des figures emblématiques de la scène artistique africaine. Souvent classée au sommet des artistes féminines africaines les plus renommées mondialement, cette chanteuse, célèbre pour son talent exceptionnel, est fréquemment au cœur des discussions en raison de sa vie personnelle, notamment sa situation matrimoniale.

En plus de ses abonnés sur les réseaux sociaux, la chanteuse subit également une énorme pression de la part de ses proches notamment sa famille comme elle vient de le révéler lors d’une récente sortie médiatique sur Cool FM. L’interprète de « Johnny » a révélé être confrontée à des demandes incessantes de mariage et de maternité de la part de sa famille et de ses amis. Face à cette pression, Yemi Alade a souligné qu’elle ne se laisse pas influencer et qu’elle croit en l’importance de trouver le bon partenaire plutôt que de céder à des attentes sociales.

« Les gens se marient souvent, surtout vers la fin de chaque année. Je ne me sens pas sous pression. Quand le moment sera venu, cela arrivera. Il est difficile de résister à la pression familiale, car elle vient des personnes que je respecte et que j’admire, qui insistent pour que je me marie. Cependant, je crois que s’ils ont vraiment à cœur mes meilleurs intérêts, ils seront patients avec moi car trouver le bon partenaire est plus crucial que de simplement se marier. Si non personne ne peut m’obliger à me marier » a révélé la chanteuse.

Pour rappel, Yemi Alade se trouve au centre d’une polémique de relation amoureuse avec l’un de présidents d’un pays de l’Afrique de l’Ouest depuis plusieurs mois. La chanteuse est soupçonnée d’être en couple avec avec le président togolais Faure Essozimna Gnassingbé. Des allégations qui ont même fait réagir la diva nigériane au début de cette année 2023, surtout après l’annonce d’une rumeur de grossesse par le controversé blogueur Tosin Silverdam.