Patrice Talon: « La situation au Burkina Faso n’est pas au-delà des moyens de nos pays… »

A la Conférence internationale sur l’initiative d’Accra, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le 22 novembre 2022 à Accra, au Ghana, le président du Bénin, Patrice Talon, a fait de nombreuses propositions pour une lutte mieux coordonnée et renforcée contre le terrorisme.

« Initiative d’Accra : Une réponse crédible, préventive et coordonnée face aux défis sécuritaires dans les Etats côtiers et sahéliens », c’est le thème qui a réuni les chefs d’Etat du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Bénin, du Togo et du Burkina Faso qui ont notamment discuté des situations du Mali et du Burkina Faso le 22 novembre 2022 à Accra, au Ghana. A l’issue de cette conférence, il a été décidé de la création d’une Force multinationale conjointe pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Le président béninois Patrice Talon s’est illustré avec sa proposition de financement sur ressources propres de la lutte contre le terrorisme.

Mais ce n’est pas tout. Patrice Talon a notamment fait une déclaration sur la situation actuelle du pays des hommes intègres. Selon la présidence du Burkina Faso, il a souligné que la situation sécuritaire du Burkina est une honte pour l’Afrique et les pays membres de l’Initiative doivent répondre vigoureusement. « La situation au Burkina Faso n’est pas au-delà des moyens de nos pays, car nos ennemis ne sont pas mieux équipés que nous » a-t-il déclaré.

« L’initiative d’Accra », est un creuset créée en 2017 par le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo et le Burkina Faso pour lutter contre le terrorisme. En 2019, le Mali et le Niger se sont également joints à « l’Initiative » en qualité de membres observateurs. Le Nigéria vient aussi d’y être admis comme observateur.