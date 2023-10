Paris Sportifs: l’importance de l’auto-évaluation et comment s’y prendre

- Publicité-

Avec l’expansion des paris sportifs à travers le monde, et au Bénin en particulier, voici quelques conseils pour les parieurs pour leur auto-évaluation.

Les paris sportifs sont rentrés dans les habitudes de la population mondiale et africaine, notamment au Bénin. Et même s’il n’est déconseillé qu’au moins de 18 ans , les parieurs réguliers doivent s’auto-évaluer pour éviter de tomber dans la dépendance.

L’auto-évaluation se révèle être un instrument puissant pour préserver un équilibre entre le jeu et la vie quotidienne. Dans ce sens, le bookmaker français Winamax, relayé par RMC Sport, incite vivement tous les joueurs, notamment les jeunes adultes, à prendre un moment de réflexion et à examiner attentivement leur comportement de jeu en explorant des questions cruciales :

Pourquoi je joue?

Identifier les motivations d’engagement dans le jeu, et encourager la réflexion sur ces motivations. Qu’il s’agisse de divertissement, de compétition ou de recherche de gains. Ici, il faut encourager les joueurs à réfléchir honnêtement à leurs motivations personnelles. L’idée est de les guider vers des décisions plus éclairées, qui les éloigneront de comportements de jeu excessif et pathologique.

Combien de temps je consacre au jeu?

Évaluer le temps passé sur les jeux d’argent, pour ne pas perturber les activités de la vie quotidienne. Le jeu occupe-t-il une part disproportionnée de la journée et impacte-t-il négativement d’autres aspects de la vie? En fonction de la réponse, modifier les habitudes de jeu peut s’avérer nécessaire afin de mieux maîtriser les risques.

Établir des limites financières pour éviter de dépenser plus que ce que l’on peut se permettre. L’objectif de cette auto-évaluation est de garantir que le jeu reste une activité de loisir, qui ne cause pas de difficultés financières.

Suis-je capable de m’arrêter quand je le veux?

Reconnaître la capacité de mettre fin au jeu sans ressentir de malaise. La capacité à contrôler ses impulsions de jeu et à s’arrêter lorsque c’est nécessaire est un signe important de maîtrise des risques de jeu excessif ou pathologique.

Analyser ses émotions et les impacts du jeu sur sa santé mentale et émotionnelle. Cette auto-évaluation des émotions et de l’impact du jeu sur la santé mentale et émotionnelle est essentielle pour identifier tout signe de comportement problématique.

Quelles sont mes croyances erronées?

Réfléchir et analyser ses croyances irrationnelles par rapport au hasard et au jeu. Celles-ci peuvent déboucher sur un faux sentiment de contrôle et d’expertise, avec une évolution possible vers des comportements de jeu à risque.