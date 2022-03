Ouverture de la session criminelle de Calavi: 54 accusés attendus à la barre

La première session criminelle du tribunal d’Abomey-Calavi est ouverte ce lundi 28 Février 2022 conformément à l’article 1er de l’ordonnance 002 -22 du 13 Janvier 2022 portant tenue de la première session du tribunal d’Abomey Calavi.

C’est par une déclaration lue par Me Youssouf Alaza Abdoulaye, greffier en chef du tribunal d’Abomey Calavi que cette première session criminelle pour le compte de l’année 2022 est lancée.

Au cours des assises programmées du 28 Février au 25 Mars 2022, 54 accusés défileront devant la cour dans divers dossiers de crime afin de connaitre le sort qui leur est réservé.

Quarante dossiers sont inscrits au rôle et seront examinés au cours de la session. Sur les 40 dossiers, il y a 3 cas d’infanticide, 5 dossiers d’assassinat, 2 dossiers de parricide, 2 cas de tentatives de meurtre, 1 cas d’affrontement suivi de mort, un cas de sévices et coûts mortels, 13 dossiers de viol et 2 dossiers d’évasion.

En attendant le défilement des accusés devant le tribunal, le représentant du bâtonnier de l’ordre des avocats a plaidé pour une proportionnalité des peines infligées aux accusés, car estime-t-il, « l’excès en toutes chose est nuisible. »

En ouvrant la session criminelle, le président du tribunal d’Abomey Calavi Florent Raynier Gnansomon a rappelé les réaménagements faits, par le législateur qui a remplacé les jurés d’autrefois par des compositions de personnel exclusivement magistrats.

Les audiences de la session criminelle sont publiques et les citoyens sont invités à venir suivre les dénouements de certains dossiers qui ont agité l’actualité.