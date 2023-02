Ouganda: un homme a 102 enfants conçus avec 12 femmes différentes

Musa Hasahya Kesera, un habitant du village de Bugisa (Ouganda) âgé de 68 ans, est le père de 102 enfants conçus avec 12 femmes différentes. Une famille difficile à assumer financièrement parlant, nous rapporte AFP.

Il peine à se souvenir de leurs prénoms. En Ouganda, Musa Hasahya Kesera est le père de 102 enfants, le plus jeune étant âgé de 10 ans et le plus vieux de 50 ans. L’homme, qui a 12 femmes et 578 petits-enfants, est devenu une attraction dans son village de Bugisa, dans l’est du pays. A 68 ans, il n’aura pas d’autres enfants alors qu’il peine à subvenir aux besoins de sa famille.

After 102 children, Ugandan villager says enough is enough.



Musa Hasahya Kasera has so many children he can't remember most of their names. Now he is struggling to provide for his family that he says includes 12 wives, 102 children and 578 grandchildrenhttps://t.co/XkEMJ5I2QX pic.twitter.com/5WHS6xCRIF — AFP News Agency (@AFP) February 2, 2023

« Au début c’était une blague, mais maintenant ce sont des problèmes. J’ai appris de mon attitude irresponsable d’avoir eu autant d’enfants dont je ne peux pas m’occuper », déplore-t-il. « Avec ma santé défaillante et moins d’un hectare de terre pour une si grande famille, deux de mes femmes sont parties car je ne pouvais plus subvenir à l’essentiel, comme la nourriture, l’éducation ou l’habillement », continue Musa Hasahya Kesera. Toute la famille vie dans une vingtaine de huttes et dans une maison en ruine.

La polygamie étant légale en Ouganda, sept de ses femmes vivent encore avec lui, les cinq autres sont parties faute d’espace suffisant pour tout le monde ou à cause du manque d’argent. Musa Hasahya Kesera commence à avoir du mal à se rappeler les prénoms de tous ses enfants à cause de son âge avancé : » Je ne me rappelle que des noms du premier et du dernier né, je ne me souviens pas de la plupart des autres », dit-il. Il avoue avoir également du mal à se souvenir des noms de ses épouses, mais confie qu’elles prennent toutes des moyens de contraception pour éviter d’agrandir encore la famille.