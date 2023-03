Onel Mala: « J’ai presté aux remariages des personnes qui m’ont jugé quand j’ai divorcé »

A quelques jours de son géant concert dédié à la célébration de ses 25 ans de carrière, l’artiste ivoirien Onel Mala s’est confié sans filtres sur sa vie privée. Dans une récente interview, le chanteur a évoqué certains moments difficiles qu’il a traversés dans sa vie, notamment ses soucis de foyers.

L’artiste ivoirien Onel Mala est connu pour sa musique spirituelle et son engagement envers la foi chrétienne. Classé désormais dans le cercle restreint des artistes les plus talentueux de l’Afrique, le chanteur se prépare à célébrer en trombe ces 25 ans de carrière à travers un géant concert qui se déboulera le 14 avril 2023 au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d’Abidjan.

En prélude à cet évènement, le chantre de Dieu ne cesse de faire monter la pression à travers des sorties médiatiques. Dans une récente interview, Onel Mala a partagé une histoire poignante qui marqué sa carrière. « Ne sert pas Jésus qui veut. Mais celui qui peut. Des hauts et des bas, j’en ai connus dans ma carrière. J’ai encaissé de nombreux coups quand j’ai eu mes soucis de foyer. Beaucoup de chose été racontées sur mon compte. Des frères de l’église ont porté des jugements sur mon compte« , a-t-il expliqué.

Cependant, ces nombreuses critiques n’ont pas détourné le chantre de Dieu de son objectif. Il a affirmé avoir gardé la tête haute pour ne pas se laisser détourner par les ragots durant cette période difficile. Et malgré les blessures qu’il avait subies, Onel Mala a choisi de pardonner et de partager son talent avec ces personnes.

« J’ai presté aux remariages des personnes qui m’ont jugé quand j’ai eu mes soucis de foyer. C’est une preuve que Dieu ne m’a jamais abandonné dans mes moments de turbulence. Il me ramène toujours vers lui. Et ne cesse de me démontrer sa fidélité et son amour« , a-t-il déclaré.

Une histoire poignante qui révèle la force de la foi et de la persévérance dans des moments difficiles. Onel Mala a su traverser les épreuves et les jugements pour arriver à une situation où il a pu offrir sa prestation à des personnes qui l’avaient précédemment critiqué. C’est là un exemple de pardon et de réconciliation que tout le monde devrait suivre.

Pour rappel, O’Nel Mala ou Guehi Glai Léon à l’état civil, est un compositeur, percussionniste et chanteur ivoirien spécialisé dans le domaine de la musique chrétienne. Il est un artiste engagé qui utilise sa musique pour transmettre des messages positifs et inspirants.