Officiel: Franck Ribéry raccroche définitivement les crampons

L’ancien joueur du Bayern Munich, Franck Ribéry, a officiellement mis un terme à sa carrière de footballeur à 39 ans, a annoncé ce vendredi l’ex-international français sur les réseaux sociaux.

Dans les tuyaux depuis quelques semaines, c’est désormais officiel. Franck Ribéry met un terme à sa carrière de footballeur. L’ancienne gloire du Bayern Munich a annoncé ce vendredi sur les réseaux sociaux avoir pris sa retraite sportive, âgé de 39 ans. « Le ballon s’arrête mais pas mes sentiments pour lui. Merci à tout le monde pour cette magnifique aventure« , a écrit le vice-champion du monde 2006 sur son compte Twitter, mettant en avant ses blessures au genou.

Sociétaire du club italien de la Salernitana, Franck Ribéry fait face à de plus en plus de problèmes aux genoux. Absent des terrains depuis la mi-août, son dernier match en tant que pro a eu lieu le 14 août face à l’AS Rome. Le joueur avait décidé de s’offrir une dernière aventure en Italie après douze saisons glorieuses au Bayern Munich en Allemagne. Après un passage à la Fiorentina, le Français a pris la direction de la Salernitana à l’été 2021. Son arrivée a permis au promu de se maintenir en Serie A. Mais handicapé par des pépins physiques, le joueur passe la plupart de son temps à l’infirmerie. Cette saison, le footballeur n’a joué que 36 minutes, gêné par une blessure au genou.

Formé à Brest, « Kaiser Franck » a évolué à Metz, Galatasaray, Marseille avant d’échouer au Bayern. Chez les Bavarois, l’ancien international tricolore a disputé douze saisons et a remporté 23 titres, dont neuf fois la Bundesliga et une Ligue des champions en 2013. Sa carrière internationale fait état deux participations à une Coupe du monde, en 2006 où les Bleus ont été battus en finale par l’Italie, et en 2010 soldée par une élimination de la France dès les phases de poule.

Franck Ribery💬: « Le ballon s’arrête mais pas mes sentiments pour lui. ✨ Merci à tous pour cette grande aventure. 🙏🏼 »



LÉGENDE 💫🇫🇷



(🎥 @FranckRibery) pic.twitter.com/S7J6KDuYBr — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) October 21, 2022