« Nous aborderons le match contre le Ghana comme une finale », coach du Mozambique

Le sélectionneur du Mozambique, Chiquinho Conde, a déclaré que son équipe est à 200% motivée pour remporter le match contre le Ghana ce lundi soir, lors de la dernière journée du Groupe C à la CAN 2023, décrivant cette rencontre comme une finale.

Le Ghana et le Mozambique ont tous deux une chance de finir en tant qu’au moins troisième équipe la mieux classée à la Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire. Une place qui leur assurerait la qualification pour les huitièmes de finale.

Les Black Stars ont fait match nul 2-2 contre l’Égypte, tout comme le Mozambique face Pharaons (2-2). Mais les deux équipes ont perdu contre le Cap-Vert, qui occupe la tête du classement. Alors que les Requins Bleus affronteront les septuples champions d’Afrique ce lundi soir, le Ghana et le Mozambique se défieront dans l’autre match du groupe.

« Nous jouerons à 200% pour gagner ce match. Nous savons que le Ghana n’a gagné aucun match et qu’il est naturellement frustré et n’a pas l’esprit tranquille même s’il a une certaine qualité. Ils jouent avec la motivation des supporters. Nous allons essayer de les provoquer et d’aborder le match comme une finale », a déclaré Chiquinho Conde lors de la conférence de presse d’avant-match. Pour rappel, le match Mozambique-Ghana est prévu ce soir au stade Alassane Ouattara à partir de 21 heures (GMT+1).