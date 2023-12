« Notre pays rayonne de plus en plus », Patrice Talon exprime sa satisfaction

- Publicité-

Patrice Talon a sacrifié ce jeudi 21 Décembre 2023 au message annuel du président de la République sur l’état de la Nation. Après avoir évoqué les différends axes de développement touchés par la politique gouvernementale, le chef de l’exécutif n’a pas caché sa satisfaction de voir que le Bénin est sur la bonne voie.

Le Bénin rayonne de plus en plus et chacun s’aperçoit qu’une dynamique nouvelle s’installe. Telle est la satisfaction exprimée ce jeudi par le président Patrice Talon alors qu’il présentait devant la représentation nationale son message sur l’état de la nation.

Pour le président Patrice Talon, s’il y a un secteur qui symbolise bien ce Bénin révélé qu’il a rêvé et qu’il implémente depuis 2016 en dehors de tout ce que le nouvel état d’esprit permet de réaliser, « c’est celui du tourisme, de la culture et des arts ».

« Ici, chacun voit qu’il soit sur le territoire national ou en dehors, qu’une dynamique nouvelle s’installe. Une effervescence réelle est perceptible parce que notre pays rayonne de plus en plus…« , a affirmé Patrice Talon avec beaucoup de satisfaction.



A côté du tourisme, de la culture et des arts, la même dynamique selon le président de la République s’observe au niveau des réceptifs hôteliers de premier plan déjà réalisés ou en cours de réalisation. Tous ces secteurs aux dires du président de la République, feront du Bénin un pays très attractif. Le chef de l’Etat n’a pas manqué d’évoquer certains projets qui donneront à coup sûr une identité forte au secteur du tourisme.

» Au titre de ceux-ci, figure le quartier culturel et créatif de Cotonou qui sera, je vous en donne l’assurance, une véritable attraction artistique dans la ville de Cotonou« , a indiqué Patrice Talon dans son message.