« Notre pays est en guerre… »; Mariam Talata sur les attaques djihadistes 

Frappé par plusieurs attaques terroristes, le Bénin selon sa vice présidente; Mariam Chabi Talata serait en face d’une guerre asymétrique à laquelle aucun citoyen ne doit se dérober.

Le Mercredi 25 mai 2022, les soldats béninois tombés le 11 avril dernier après avoir sauté sur une mine artisanale dans le parc de la Pendjari ont reçu les hommages de la Nation. La cérémonie a eu lieu dans les garnisons du camp Guézo à Cotonou et a été présidée par Madame la vice présidente de la République, Mariam Chabi Talata en présence de la haute hiérarchie militaire.

Dans son discours, la deuxième personnalité de l’Etat, Madame Mariam Chabi Talata a clairement indiqué que le Bénin est en guerre. Une guerre que le pays mène contre le terrorisme. Pour la vice présidente, que le Bénin le veuille ou pas, il doit admettre qu’il est en guerre.

Selon Mariam Chabi Talata, après 16 attaques terroristes et plus d’une dizaine de morts dans le rang des forces de la défense du territoire, il n’y a plus de doute sur le fait que le pays est en guerre.

« Il s’agit d’une guerre asymétrique non conventionnelle que notre pays n’a pas choisi mais qu’il doit forcément livrer et gagner pour sa survie en tant qu’Etat« , a indiqué la vice présidente

Pour elle, le Bénin doit totalement mené cette guerre et la gagner non seulement pour sa survie en tant qu’Etat mais également et surtout pour sa sécurité , son progrès , son respect et sa dignité.

L’engagement de tous les citoyens requis

Compte tenu du caractère sournois de l’adversaire, la vice présidente de la République estime que la guerre à laquelle fait face le pays n’est pas que la chose des militaires, tous les citoyens béninois quel que soit leur position sur le territoire national ne doit se dérober à cette guerre.

Il s’agit, précise la vice présidente de la République d’une guerre atypique, des adversaires inconnus sans visage qui excellent dans la dissimulation, le camouflage, la fourberie, l’opacité et la lâcheté par des attaques dans le dos.

Pour elle, face à ce type d’ennemis; l’engagement de tous les citoyens doit être de mise pour permettre au Bénin de défendre sa dignité afin de faire face à son progrès.