Norvège: attaque terroriste d’un bar gay à Oslo, plusieurs victimes

Une fusillade a fait au moins deux morts et 21 blessés dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 juin à Oslo (Norvège). L’auteur présumé de la fusillade est un Norvégien d’origine iranienne de 42 ans connu des services de renseignement intérieur.

Deux personnes ont été tuées et 21 blessées, dont 10 gravement, dans des tirs dans la nuit de vendredi à samedi dans le centre d’Oslo, a annoncé la police norvégienne. Selon les médias norvégiens, plusieurs bars auraient été ciblés, dont au moins un établissement gay. A la suite de recommandations « claires » de la police, « tous les évènements liés à la Oslo Pride sont annulés », en premier lieu la marche des fiertés prévue ce samedi après-midi, écrivent les organisateurs de l’événement dans un communiqué publié sur Facebook.

« La police enquête sur les faits comme un acte terroriste », a-t-elle indiqué dans un communiqué. Un suspect a été arrêté après les tirs qui se sont produits aux alentours d’une heure du matin. La police a précisé un peu plus tard qu’il s’agissait d’un Norvégien d’origine iranienne de 42 ans. Son identité n’a pas été révélée, mais il était connu des services de renseignement intérieur, également chargés de l’antiterrorisme, a indiqué un responsable de la police d’Oslo, Christian Hatlo, lors d’une conférence de presse. La qualification d’acte terroriste est retenue en raison du « nombre de blessés et de tués, le nombre de scènes de crime, au moins trois, et (…) il y a de bonnes raisons de croire qu’il avait l’intention de semer la terreur », a-t-il ajouté.

« Oslo a été frappée cette nuit par la barbarie d’un terroriste islamiste. Mes pensées émues vont aux victimes et à leurs familles, aux blessés, au peuple norvégien. Face à la haine, nous serons toujours plus forts unis. » a écrit le président Français Emmanuel Macron sut Twitter.