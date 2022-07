Nigéria: le sénateur Peter Nwaoboshi condamné à 7 ans de prison pour blanchiment d’argent

La Cour d’appel de Lagos a condamné ce vendredi 1er juillet 2022 Peter Nwaoboshi, le sénateur représentant le district sénatorial du Delta Nord à l’Assemblée nationale, à 7 ans d’emprisonnement pour blanchiment d’argent.

Le verdict est tombé pour le sénateur Peter Nwaoboshi. Trainé devant la justice pour blanchiment d’argent, le politicien et homme d’affaire nigérian a été reconnu coupable et condamné à 7 ans de prison ferme ce vendredi, nous rapportent les médias locaux.

Une déclaration publiée par l’EFCC indique que la Cour d’appel a également ordonné que ses deux sociétés : Golden Touch Construction Project Ltd et Suiming Electrical Ltd soient liquidées conformément à l’article 22 de la loi de 2011 sur le blanchiment d’argent (interdiction) (telle que modifiée) et leurs propriétés. De ce fait, les entreprises seront confisquées au profit du gouvernement fédéral du Nigeria.

Le collège des juges, composé d’Abdullahi Bayero, Obande Ogbuniya et Peter Affen dans leur jugement, a estimé que le tribunal de première instance avait commis l’erreur d’avoir libéré et acquitté les intimés.

La Commission des crimes économiques et financiers avait contesté le jugement du juge Chukwujekwu Aneke de la Haute Cour fédérale qui, le 18 juin 2021, a relaxé et acquitté les accusés d’une accusation de fraude et de blanchiment d’argent à deux chefs d’accusation.

En statuant ce vendredi sur l’appel de l’EFCC, la Cour d’appel a jugé que le juge de première instance avait commis une erreur en rejetant les accusations portées contre les intimés. Il a déclaré que l’accusation avait prouvé les détails de l’infraction et avait par conséquent déclaré les accusés coupables.

Le sénateur Peter Nwaoboshi et deux de ses collaborateurs ont finalement écopé chacun d’une peine de 7 ans d’emprisonnement ferme.