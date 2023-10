Nigeria: la police révèle les circonstances du décès de Mohbad

- Publicité-

La police a fait un premier point des investigations en cours sur la mort du chanteur Mohbad. Face à la presse ce vendredi 6 octobre 2023, le commissaire de police de l’État de Lagos, Idowu Owohunwa, a livré les circonstances de la mort du rappeur.

Selon les déclarations de la police, le décès de Mohbad est survenu suite à une injection multiple de plusieurs produits. Les injections ont été faites par Feyisayo Ogedemgbe, une infirmière qui traitait l’artiste et qui a remarqué qu’il avait un malaise. Selon l’officier de police, Mobhad s’était mis à vomir après les trois injections reçues à son domicile le 12 septembre 2023.

Vers 14h35 le 12 septembre 2023, Mlle Feyisayo (infirmière Ogedemgbe) est finalement arrivée. Armée d’un paquet d’injections de Ceftriaxone, d’une injection de paracétamol… plusieurs aiguilles et seringues. Mohbad a commencé à vomir et a développé des frissons après les injections.

La police confirme les dires de l’hôpital en déclarant que le chanteur était déjà mort avant son évacuation. Il n’a donc pas reçu de soins à l’hôpital, mais son décès a été simplement constaté par les médecins. L’infirmière Feyisayo Ogedemgbe est désignée pour le moment comme la principale suspecte dans ce dossier.

- Publicité-

Il faut signaler que les résultats de l’autopsie sont toujours attendus pour mieux élucider les circonstances de la mort de Mohbad. Les informations livrées par la police constituent donc des éléments préliminaires obtenus lors des interrogatoires des suspects.

Quid de Primeboy, l’ami d’enfance de Mohbad ?

En ce qui concerne Primeboy, la police a indiqué qu’il est également un suspect. Le commissaire de police a révélé que le 10 septembre, Mohbad a été blessé dans une violente altercation avec Primeboy lors d’un concert. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il est interpellé afin de s’expliquer.

Par ailleurs, Idowu Owohunwa a expliqué que Naira Marley et son ami Sam Larry sont également interpellés et détenus pour les besoins de l’enquête. Les accusations de violences et de harcèlement portées contre eux ont attiré l’attention de la police qui cherche à savoir s’ils ont joué un rôle particulier dans la mort de Mohbad.

- Publicité-

Pour rappel, le décès de Mohbad est survenu le 12 septembre 2023. Il avait 27 ans, était marié et avait un enfant.