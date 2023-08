Niger : qui est Ali Mahaman Lamine Zeine, le nouveau Premier ministre ?

Le 7 août 2023, les militaires qui ont commis le coup d’État au Niger ont annoncé la nomination d’Ali Mahaman Lamine Zeine en tant que Premier ministre dans un communiqué lu à la télévision nationale.

Au Niger, les militaires qui ont renversé le président Bazoum ont nommé un Premier ministre. En effet, les putschistes ont informé dans un communiqué qu’Ali Mahaman Lamine Zeine prendrait la tête du gouvernement. Il s’agit d’un homme politique bien connu des Nigériens, car il a occupé le poste de ministre des Finances sous la présidence de Mamadou Tandja, il y a plus de dix ans.

Ali Mahaman Lamine Zeine est principalement un économiste âgé de 58 ans. Il provient de la deuxième ville du pays, Zinder. Aussi, le nouveau Premier ministre est diplômé de l’École nationale d’administration à Niamey et du Centre d’études financières, économiques et bancaires en France. En 1991, il a rejoint le ministère de l’Économie. Par la suite, il a exercé ses fonctions en tant que représentant de la Banque africaine de développement (BAD) au Tchad, en Côte d’Ivoire et au Gabon.

- Publicité-

Lorsque Mamadou Tandja prend le pouvoir au Niger en 2001, il désigne Ali Mahaman Lamine Zeine comme directeur de cabinet et ensuite comme ministre des Finances, alors que le pays traverse une grave crise économique. De plus, Ali Mahaman Lamine Zeine fait partie du MNSD-Nassara, l’ancien parti unique dirigé par le président Tandja.

Mais en 2010, un coup d’État militaire renverse le pouvoir et Ali Mahaman Lamine Zeine perd son poste. Treize ans plus tard, il est nommé Premier ministre suite à un autre putsch. Pour rappel, le président Mohamed Bazoum avait reçu le soutien du MNSD-Nassara au deuxième tour de la présidentielle de 2021. Ainsi, les putschistes ont choisi un membre du parti de l’homme qu’ils ont anéanti pour prendre le contrôle du gouvernement.

Notons qu’Ali Mahaman Lamine Zeine prend la relève du Premier ministre Mahamadou Ouhoumoudou, qui était en Europe lors du coup d’État dans le pays.