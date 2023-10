Mort de Mohbad: révélation sur une injection administrée au rappeur par une infirmière

- Publicité-

Le 12 septembre 2023, la triste nouvelle du décès du rappeur Mohbad a secoué la scène musicale nigériane. Alors que des articles de presse initiaux ont suggéré que sa mort était due à un empoisonnement par boisson, de nouvelles informations révèlent que sa disparition tragique aurait été causée par une infirmière malveillante qui lui aurait administré une injection.

L’enquête ouverte par la police de Lagos sur les circonstances de la mort du rappeur Mohbad se poursuit. Selon les informations disponibles, il a été découvert que Mohbad n’est pas mort à l’hôpital comme on le pensait initialement.

En effet, il apparaît que les enquêteurs ont identifié une infirmière dont le nom n’a pas encore été rendu public, comme étant impliquée dans ce tragique incident. Il semblerait qu’elle aurait injecté à plusieurs reprises une substance mortelle au rappeur, en dehors des locaux de l’établissement médical. Cela a permis de disculper la direction de l’hôpital, qui n’était pas au courant de ces actes criminels.

L’identité de la personne qui aurait incité l’infirmière à commettre cet acte reste inconnue pour le moment. Des soupçons avaient été précédemment portés sur Naira Marley, l’ancien producteur de Mohbad. Cependant, il convient de souligner qu’aucune preuve solide n’a été présentée pour étayer ces allégations. C’est pourquoi l’enquête policière se concentre désormais sur la recherche de cette personne mystérieuse qui aurait orchestré le meurtre de l’artiste en utilisant l’infirmière comme exécutrice.

La mort tragique de Mohbad a déclenché une vague de tristesse et de colère parmi ses fans et la communauté musicale nigériane. Les autorités ont été contraintes de prendre des mesures supplémentaires pour répondre à cette situation. Des manifestations ont eu lieu dans tout Lagos, exigeant que justice soit rendue et que les responsables soient traduits en justice.

Ce qui est sûr, la disparition prématurée de Mohbad laisse un vide dans le paysage musical nigérian, et ses fans pleurent la perte d’un talent prometteur.