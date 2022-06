Mort de Dj Brico: un proche du regretté artiste fait des révélations glaçantes

Les réactions continuent d’affluer suite au décès de l’artiste Ivoirien Dj Brico. Après les nombreux messages d’hommages enregistrés sur la toile, Corine Moreau qui avait beaucoup côtoyé le défunt, vient de rompre le silence.

Alité depuis un moment à cause d’une maladie qui le rongeait, Koddy Bouo Brice alias Brico Dj a rendu l’âme dans la matinée de ce jeudi 23 juin 2022. La triste nouvelle a été annoncée sur la toile et suscite depuis de nombreuses réactions.

Dans la foulée, Corine Moreau qui avait produit l’un de ses morceaux à succès est également sortie de son silence pour dire son ressenti. Très proche du défunt, la femme d’affaires n’a pas manqué d’évoquer la période de gloire de ce talentueux artiste qui s’est révélé dans les années 2000.

« En 2005, à la fin d’un road show, tu m’as accostée : » Maman, je suis inspiré, je veux chanter. » Tu sortais de ta collaboration fructueuse avec Douk Saga. Effectivement, tu avais du talent, une voix qui touchait l’âme. Les noceurs de la boite de Bokolobango au Plateau où tu officiais, ne diront pas le contraire. Le lundi, je t’ai retrouvé chez l’arrangeur Freddy Assogba à Marcory et j’ai produit « Come back » qui a fait un tabac en 2005.

Tu tournais beaucoup au Nigeria et au Cameroun où tu as marqué les mélomanes et où tu comptes de nombreux fans. Tu me sollicitais toujours pour soutenir financièrement tes collègues du mouvement coupé décalé dont tu es un précurseur et je le faisais sans compter. Tu as beaucoup apporté à la musique ivoirienne. Tes chansons » Godo », » terre d’espérance « , Ame wala » resteront dans nos cœurs bébé ».

Après s’être rappelée de ses moments inoubliables, Corine Moreau a ensuite fait allusion aux derniers instants de l’artiste coupé-décalé. « En 2019, tu es tombé gravement malade et de tous ceux qui feront leur hommage aujourd’hui, il n’y avait à tes côtés que ton patron Serge Bri, ma belle-fille et ton fils. Tu fustigeais l’ingratitude de ce milieu. Je t’ai répondu : « ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, ton épouse…peuvent t’abandonner mais Dieu lui ne peut jamais t’abandonner… Bats toi mon fils. » En 2020 tu as sorti » Vivant » pour louer Dieu après une fausse alerte. Tu t’es battu de toutes tes dernières forces contre la maladie. Je te déposais quelques fois au CHU de Cocody pour faire tes dialyses et je priais que tu t’en sortes. Tu t’es accroché à Dieu jusqu’à la fin » a-t-elle soutenu.

Très dévastée par cette perte, la productrice a pour finir faire ses adieux à l’artiste. « Tous mes piliers s’écroulent. Bébé, je suis dévastée. Je suis choquée. Je suis meurtrie. Je suis déchirée dans mes entrailles. J’ai perdu un fils… Firmin, Ange, Je pleure. Que Dieu t’accueille au paradis Brico. Je t’aimerai toujours », a-t-elle déclaré.