Moov Ciné : La nouvelle plateforme de vidéo à la demande de Moov Africa

Dans un monde où le divertissement numérique est devenu une partie intégrante de notre quotidien, Moov Ciné se présente comme une solution innovante pour les amateurs de films et de séries. Cette plateforme de vidéo à la demande offre un accès à plus de 3000 films et séries en Haute Définition, sans consommer votre forfait internet.

Pour profiter de cette expérience cinématographique unique, vous devez disposer d’un smartphone. L’activation de Moov Ciné est simple et rapide. Il suffit de composer *706#. Un menu s’affiche alors à l’écran, proposant différentes options.

Choisissez votre formule

Moov Ciné propose trois formules d’abonnement adaptées à tous les budgets et à tous les besoins :

Formule Jour : 100 F pour 2 heures de visionnage Formule Hebdo : 490 F pour 14 heures de visionnage Formule Mois : 1 500 F pour 60 heures de visionnage

Il suffit de sélectionner 1 pour souscrire à la formule de votre choix.

Recevez vos notifications

Une fois votre formule choisie, vous recevrez deux notifications SMS. La première vous informe de la validité de la formule souscrite. La seconde contient un lien d’accès au site, ainsi que votre login et votre mot de passe.

Accédez au site

En cliquant sur le lien contenu dans la deuxième notification SMS, vous serez redirigé vers le portail de Moov Ciné. Vous y trouverez une large sélection de films et de séries. Il vous suffit de dérouler la liste des films disponibles dans les différentes sections, puis de cliquer sur « Regardez le Film » pour visionner le film de votre choix.

Gérez votre forfait

La validité de la formule correspond au temps pendant lequel elle reste disponible sur votre compte. Le temps de visionnage est le temps pendant lequel vous êtes autorisé à regarder des contenus. Par exemple, avec le forfait jour, vous disposez de 2 heures pour regarder des films, mais votre forfait reste disponible pendant 24 heures après activation. Vous pouvez consommer ces 2 heures à votre rythme, à condition de les finir dans les 24 heures. Si votre forfait Moov Ciné est épuisé avant la fin de la validité, vous pouvez désactiver le service et vous réabonner à un nouveau forfait.

Cumulez vos forfaits

Si votre temps de visionnage est terminé, vous pouvez désactiver votre forfait en cours et en réactiver un nouveau. Pour cela, tapez 7063# ou *706# et choisissez 3 dans le menu. Vous pouvez ainsi accéder aux films tant que votre forfait de visionnage Moov Ciné est disponible, sans consommer dans votre forfait internet.

Conditions d’accès

Pour accéder à Moov Ciné, vous devez disposer d’un forfait Moov Ciné valide et d’un smartphone avec une mémoire RAM suffisante pour la lecture des vidéos en Haute Définition. Les forfaits internet classiques ne permettent pas la lecture de Moov Ciné.

En somme, Moov Ciné est une plateforme de vidéo à la demande qui offre une expérience cinématographique de haute qualité, accessible et flexible. Alors, n’attendez plus, choisissez votre formule et plongez-vous dans l’univers fascinant du cinéma avec Moov Ciné.

