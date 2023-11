Mondial 2026 (Q): la liste de la Sierra Leone face à l’Egypte

-Publicité-

Le sélectionneur de la Sierra Leone, Amidu Karim, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour les rencontres contre l’Ethiopie et l’Egypte, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

La Sierra Leone a publié ce vendredi soir son groupe de joueurs convoqués pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de ce mois-ci, contre l’Éthiopie et l’Égypte. Les Leone Stars vont affronter les Walya à Casablanca le 15 novembre 2023, avant d’accueillir les Pharaons quatre jours plus tard à Monrovia, dans la capitale. Deux affiches comptant pour les première et deuxième journée des phases qualificatives.

Et pour l’occasion, le sélectionneur Amidu Karim a convoqué 23 joueurs. Un groupe avec les habitués de la sélection et quelques nouvelles têtes.

La liste de la Sierra Leone contre l’Ethiopie et l’Egypte :

Gardiens de but : Ibrahim Sesay, Mohamed Nbalie Kamara, Donald Kamara.

Défenseurs : Osman Kakay, Emmanuel Samadiya, Abdul Kamara, Yusuf Sesay, Abdul Jarju Kabia, Abdulai Juma Bah.

Milieux de terrain : Mohamed Koroma, Abu Dumbuya, Ibrahim Sillah, Sallieu Bah, Mohamed Kamara, Alusine Koroma, Tyresse Fornah.

Attaquants : Mohamed Buya Turay, Daniel Kanu, Jonathan Sahr Morsay, Alhaji Kamara, Suliman Borbor Kaikai, Amadou Bakayoko, Augustus Kargbo.

Leone Stars Head Coach Amidu Karim announces squad ahead of 2026 FIFA World Cup Qualifying matches against Ethiopia and Egypt… pic.twitter.com/NYcRaNbuEd — Sierra Leone Football Association (@SLFA_sl) November 10, 2023