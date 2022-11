Mondial 2022: avec un Messi en mode sauveur, l’Argentine se relance face au Mexique

Grâce à un but de Messi et Enzo Fernandez, l’Argentine a battu le Mexique (2-0) ce samedi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C au Mondial 2022. Une victoire précieuse de l’Albicéleste qui relance son tournoi.

L’Argentine peut remercier Lionel Messi. Auteur d’un grand match, la Pulga a permis à l’Albicéleste de rester dans la course à la qualification en huitième de finale de la Coupe du monde 2022. Les Argentins ont en effet remporté leurs trois premiers points dans cette compétition face au Mexique. Opposés à la Tri dans une rencontre disputée au stade Lusail, les hommes de Lionel Scaloni se sont imposés sur le score de 2-0.

Très peu dangereux dans cette partie, les Argentins ont dû attendre l’heure de jeu pour ouvrir le score. Transparent en première période à l’instar de tout le groupe, Lionel Messi a ouvert le score sur un service d’Angel Di Maria. Bien servi par le joueur de la Juventus, le septuple Ballon d’or a décoché une frappe croisée à l’entrée des 16 mètres que Guillermo Ochoa (64e) ne pouvait intercepter.

L’attaquant parisien ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Il a ensuite délivré une passe décisive sur le but du break, magnifique, signé Enzo Fernandez (87e). Un masterclass du joueur du PSG qui égale au passage un record de Diego Maradona. Le capitaine de l’équipe d’Argentine porte en effet son total à 8 buts, marqués en 21 matches de phase finale de Coupe du monde.

C’est aussi bien que Diego Maradona. Désormais, le joueur de 35 ans va tenter de récidiver face à la Pologne, mercredi prochain, lors de la troisième journée. Un duel où la victoire est indispensable à Messi et l’Argentine pour atteindre le second tour du tournoi.