Miss Univers 2023: l’Américaine R’Bonney Gabriel couronnée la plus belle femme du monde

R’Bonney Gabriel, styliste, mannequin et instructrice de couture du Texas, a été couronnée Miss Univers samedi soir. Selon les responsables de la compétition, c’est la première Américaine d’origine philippine américaine à représenter le pays après avoir été couronnée au préalable Miss USA.

84 candidates prétendaient à la couronne de Miss Univers, ce week-end, à la Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis. C’est finalement l’Américaine, R’Bonney Gabriel qui a été élue Miss Univers, lors de la 71e édition du concours de beauté.

The new Miss Universe is USA!!! #MISSUNIVERSE pic.twitter.com/7vryvLV92Y