Miss forme guitare 2023: Grâce N’dah remporte la couronne des femmes aux courbes généreuses

La première édition du concours de beauté Miss forme guitare s’est déroulée le samedi 04 février 2023 et c’est Grâce N’dah qui a remporté la couronne.

Grâce Jackie N’dah est élue Miss forme guitare 2023. Ce concours de beauté est une initiative de l’agence Fréddy magic group dont l’objectif est de mettre la lumière sur la beauté des jeunes femmes aux belles courbes dont l’âge varie entre 20 et 30 ans.

Lors de la grande soirée du concours, chaque candidate a eu droit à trois passages en tenue freestyle ou tenue au choix; en tenue de plage et en tenue de soirée.

Elles sont au total une dizaine de candidates représentant les villes comme Tabou, Assinie. Durant tout le processus les candidates ont visité chacune des villes de la Côte d’Ivoire dans leur speech pour montrer leur capacité à vendre une destination balnéaire de la Côte d’Ivoire.

Malgré les talents et la beauté envoutante des unes et des autres, c’est Grâce Jackie N’dah, étudiante en Master 2 de marketing digital qui a forcé l’admiration du public.

Elle devient ainsi la première Miss forme guitare de Côte d’Ivoire pour un mandat d’un an. Elle sera accompagnée des dauphines Gohi Lou Deborah et Kabran Tebla Nelly, respectivement première et deuxième dauphine.