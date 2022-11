Meta: la maison mère de Facebook, annonce la suppression de 11 000 emplois

La société mère de Facebook, Meta Platforms Inc, a déclaré mercredi 9 novembre qu’elle va bientôt licencier 13 % de ses effectifs, soit plus de 11 000 employés.

Meta a annoncé récemment une baisse de ses revenus pour le troisième trimestre consécutif cette année. La société a eu du mal à s’imposer après avoir investi 70 milliards de dollars dans le Metaverse, son monde virtuel immersif. Au milieu de cette tempête boursière le PDG Mark Zuckerberg a annoncé dans un article de blog, qu’il a eu tort d’être resté trop optimiste quant à la croissance future de l’entreprise en raison d’une poussée pandémique.

« Aujourd’hui, je partage certains des changements les plus difficiles que nous ayons faits dans l’histoire de Meta. Je veux assumer la responsabilité de ces décisions et de la façon dont nous en sommes arrivés là. Je sais que c’est difficile pour tout le monde, et je suis particulièrement désolé pour ceux qui sont touchés », a déclaré M. Zuckerberg.

Dos au mur, Zuckerberg a ajouté que l’entreprise sera donc obligée de réduire les dépenses et le personnel, afin de se concentrer désormais sur « un plus petit nombre de domaines de croissance hautement prioritaires« , y compris les publicités, l’IA et le métaverse.

Selon le jeune milliardaire, les employés licenciés aux États-Unis recevraient 16 semaines de salaire de base plus deux semaines supplémentaires pour chaque année de service, une couverture d’assurance maladie pendant six mois et un soutien pour trouver une nouvelle carrière.

Il s’agit de la première vague de licenciements de l’histoire de la société. Les embauches au sein du groupe, qui détient également le réseau social Instagram et le service de messagerie instantanée WhatsApp, sont en outre gelées jusqu’à fin mars 2023.

Pour rappel, les résultats trimestriels de Meta Platforms ont fait chuter son action de 19 %. En effet, Meta a connu l’une des pires séances de son histoire récemment. Le cours de l’action s’est effondré de près de 25%. La capitalisation boursière du groupe n’est plus aujourd’hui « que » de 263 milliards de dollars, soit son plus bas niveau depuis janvier 2016, ce qui fait que la société ne fait désormais plus partie des entreprises américaines les plus valorisées.