Mercato: Whabi Khazri signe à Montpellier

Montpellier a annoncé lundi soir l’arrivée de l’international tunisien Whabi Khazri, sans club depuis son départ de Saint-Etienne. Le joueur va porter le numéro 99.

C’est officiel. Whabi Khazri est un joueur de Montpellier. L’international tunisien en fin de contrat à l’AS Saint-Etienne s’est librement engagé avec le club héraultais, qui n’a pas communiqué la durée de son bail. En revanche, le MHSC a indiqué que le Tunisien porterait le numéro 99.

« Je suis très content d’être ici. C’est un nouveau challenge. Je pense que j’en avais besoin et j’espère maintenant aider le club à grandir, à atteindre ses objectifs et donner le meilleur de moi-même. J’espère prendre du plaisir, en procurer aux gens qui aiment ce club et que nous vivrons une belle aventure tous ensemble », a indiqué l’international tunisien sur le site internet du club.

Une bonne opération pour les dirigeants du MHSC qui se sont déjà offert les services d’Arnaud Nordin, libre de tout contrat cet été après une belle aventure à l’AS Saint-Étienne. « J’espère qu’il va continuer à marquer des buts comme il le fait depuis de nombreuses années en Ligue 1 et qu’il portera haut l’équipe » , s’est réjoui le président Laurent Nicollin.

Depuis deux saisons, Montpellier n’hésite pas à tourner son regard vers les joueurs libres pour tenter de réaliser de bons coups. Les arrivées de Mamadou Sakho, Rémy Cabella ou encore de Valère Germain en témoignent.