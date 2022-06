Mercato: Sadio Mané confirme son départ de Liverpool

En conférence de presse ce samedi à Dakar, dans le cadre du match contre le Bénin en éliminatoire de la CAN 2023, Sadio Mané a évoqué son avenir et les rumeurs l’envoyant loin de l’Angleterre. Et l’attaquant sénégalais n’a pas démenti son probable départ de Liverpool cet été.

Sadio Mané va-t-il quitter Liverpool cet été? A un an de la fin de son contrat avec les Reds, l’avenir de l’attaquant sénégalais se dessine de plus en plus loin de l’Angleterre. D’après la presse anglaise, le club de la Mersey est même convaincu que son joueur va quitter la barque au prochain mercato estival.

Selon le journaliste, souvent bien informé, des négociations entre le club de Liverpool et le joueur devraient bientôt démarrer. « Sadio Mané n’a pas changé de plan. Il veut vraiment quitter Liverpool cet été et des négociations sont maintenant prévues pour trouver la meilleure solution pour toutes les parties. Le Bayern est un prétendant sérieux, ils veulent être rapides car il y a d’autres clubs maintenant intéressés », a écrit Fabrizio Romano.

Des rumeurs que semblent confirmer l’attaquant sénégalais à qui il reste un an de contrat avec Liverpool. En conférence de presse ce vendredi, à la veille de la rencontre contre le Bénin, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Lion de la Téranga est revenu sur les rumeurs l’envoyant loin de l’Angleterre.

Et le joueur de 30 ans semble confirmer son départ de Liverpool cet été. « 60 pour cent des sénégalais veulent que je quitte Liverpool. N’est ce pas ce que vous voulez ? Et je ferai ce que vous voulez », a-t-il assuré. Avant d’ajouter : « vous verrez par vous même ce qui va se passer, le meilleur reste à venir ».

Après six années de bons et loyaux services, Sadio Mané va donc quitter le club de la Mersey et tout semble indiquer que le champion d’Afrique va s’engager avec le Bayern Munich. Le journal Bild donne ce vendredi, les détails contractuels, noués entre le club et le joueur. Il est question d’un contrat de trois ans avec un salaire brut annuel de 20 millions d’euros brut annuels, qui est notablement supérieur, à ce qu’il gagne avec les Reds de Liverpool.