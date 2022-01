Média: le gouvernement dissout l’ABP, l’Agence Bénin Presse

L’Agence Bénin Presse (ABP) s’ajoute à la longue liste des structures étatiques frappées par la dissolution. Contactée BENIN WEB TV, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji confirme l’information. Sur les raisons de cette décision, il se dit que la structure n’avait plus d’activités réelles. Selon le porte-parole, la vague de dissolution constatée se justifie par « un souci d’optimisation et de rationalisation de ressources ».

Top Tendance du Jour

Sorry. No data so far.