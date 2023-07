Max Gradel : l’international ivoirien signe à Gaziantep FK

Max-Alain Gradel, l’international ivoirien, évoluant au poste d’attaquant, a conclu un contrat de deux ans avec le club turc de Süper Lig, Gaziantep FK.

Après trois saisons à Sivasspor, où il a marqué 21 buts en 100 matchs, Gradel, a quitté le club. De plus, il possède une longue expérience en football et a évolué pour diverses équipes européennes, telles que Saint-Étienne, Toulouse et Bournemouth.

Le club en pleine expansion, Gaziantep FK, a fini à la sixième place de la Süper Lig la saison dernière. Toutefois, l’attaquant de 35 ans doit aider le club à atteindre son objectif de se qualifier pour les compétitions européennes.

Notons que la venue de l’attaquant ivoirien apporte de bonnes nouvelles à Gaziantep FK. Il est nécessaire que le joueur expérimenté et talentueux apporte de la créativité et puisse aider le club à atteindre ses objectifs.

