Mandat d’arrêt contre Poutine: Dmitri Medvedev menace de tirer un missile hypersonique sur la CPI

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a averti les juges de la CPI de « regarder attentivement le ciel » après qu’ils aient émis un mandat d’arrêt contre l’actuel président russe Vladimir Poutine.

Nouvelle provocation de la part de Dmitri Medvedev. Le vice-président du Conseil de sécurité du Kremlin a menacé ce lundi de bombarder la Cour pénale internationale (CPI) dans un message explicite publié sur Telegram. « Ils ont décidé de poursuivre un président d’une puissance nucléaire qui ne participe pas à la CPI au même titre que les États-Unis et d’autres pays », écrit-il. « Les conséquences pour le droit international seront monstrueuses. »

« Il est tout à fait possible d’imaginer la frappe d’un missile hypersonique Onyx tiré par un navire russe depuis la mer du Nord sur le siège du Tribunal de La Haye », a écrit l’ex-président russe (2008-2012) sur la messagerie, invitant les juges de la CPI à « regarder attentivement le ciel ».

The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.