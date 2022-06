Mali: une soixantaine de terroristes neutralisés au centre du pays

Les Forces Armées Maliennes (FAMa), ont annoncé vendredi, avoir neutralisé une soixantaine de terroristes au centre du pays, dans des offensives aéroterrestres menées, suite aux attaques des hommes armés qui ont fait 132 morts au centre du Mali.

L’armée malienne n’est pas restée les bras croisées, suite au massacre terroriste d’une centaine de populations au centre du pays. « Sur le théâtre centre de l’Opération Maliko, les opérations ont été orientées sur la stabilisation du secteur de Diallassagou, suite à l’attaque terroriste contre les populations dans la nuit du 18 au juin 2022 », a déclaré le colonel Souleymane Dembelé, Directeur de l’Information et des relations publiques des armées (Dirpa).

Le bilan des opérations menées dans la forêt de Sama-Sosso dans la zone de Ouenkoro, s’élève, selon le colonel Souleymane Dembelé à : 59 terroristes neutralisés dont des responsables : Djibril Sangaré du village de Ouenkoro, Hamidou Barry du village de Mondori, Abou Youssouf dit Bodédjo, Imame Hassane Dicko et Moctar Dicko de nationales étrangères. Sept (07) véhicules ont également été détruits.

« Deux (02) terroristes guetteurs ont été neutralisés et leurs matériels récupérés dans la zone de Mondoro », renseigne la même source, affirmant que « parallèlement, une base terroriste a été ciblée dans le secteur de Hombori, le 20 juin 2022, le bilan est en cours d’exploitation ».

Les combattants djihadistes de katiba Macina ont attaqué dans la nuit du 18 au 19 juin 2022, les villages de Dialassagou, Diawéli, Deguessagou et environs, dans le cercle de Bankass, au centre du Mali. Le bilan de l’attaque s’élève à 132 civiles tués, selon un premier communiqué du chef d’état-major des Forces Armées Maliennes (FAMa).

Dans un nouveau communiqué jeudi, le chef d’état-major des Forces Armées Maliennes (FAMa), a, sans fournir de bilan, annoncé que les FAMa ont mené des frappes entre lundi et mercredi dans les environs de Bankass et Ségué, près des lieux du massacre, mais aussi plus loin dans les secteurs de Djenné et Ténenkou.