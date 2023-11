Mali: un journaliste et un humanitaire tués dans le nord du pays

- Publicité-

Une attaque attribuée l’État islamique au Sahel (EIS) a ciblé un véhicule transportant des animateurs de radio sur l’axe routier reliant Gao à Ansongo, au nord du Mali. Un journaliste a été tué et deux autres ont été enlevés.

Ce mardi 7 novembre, des hommes armés non identifiés ont arrêté un véhicule transportant plusieurs animateurs de radio dans la région de Gao, dans le nord du pays. Ils ont contraint les passagers à sortir du véhicule.

Le bilan de l’attaque fait état d’au moins un mort, Abdoul Aziz Djibrilla, un animateur de la radio Naata de Labbezanga. De plus, Harouna Attino, animateur à la radio Alafia d’Ansongo, a été blessé. Les assaillants ont également kidnappé Saleck Ag Jiddou, directeur de Radio Coton d’Ansongo, ainsi que son animateur Moustaph Koné. Cette attaque s’est produite sur l’axe routier reliant Gao à Ansongo, et est attribuée aux terroristes de l’État islamique au Sahel (EIS).

La veille de cette attaque, des humanitaires de l’ONG « Action contre la faim » (ACF) avaient été pris pour cible sur le même axe routier. Un assistant chef de projet du Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) a été tué, tandis qu’un enquêteur qui l’accompagnait a été blessé. Tous deux se rendaient à Ansongo en provenance de Gao. Les zones situées sur cet axe sont fréquemment le théâtre d’actes criminels tels que des enlèvements de bétail et de personnes, des demandes de rançons, des assassinats ciblés et des braquages.

- Publicité-

Le Mali a récemment commémoré la décennie de l’enlèvement suivi du meurtre de deux envoyés spéciaux de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. D’autres journalistes restent portés disparus depuis leur enlèvement, notamment Birama Touré, disparu depuis janvier 2016, ainsi que Hamadoun Nialibouly et Moussa M’Bana Dicko, enlevés en 2020 dans la région de Mopti. Les travailleurs humanitaires sont également parfois pris pour cible par des groupes extrémistes, dont ceux affiliés au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et à l’État islamique au Sahel (EIS).