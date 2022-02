Mali: manifestation pour célébrer le départ des forces Barkhane et Takuba

Des maliens ont manifesté samedi, pour exprimer leur joie à l’annonce du retrait des troupes de Barkhane et de Takuba du Mali.

Suite à l’appel du Mouvement de la société civile « Yérèwolo debout sur les remparts », de nombreux maliens, balais en mains, sont descendus dans les rues samedi, pour manifester leur état de joie. « Cette manifestation a pour objectif de remercier les autorités de transition d’avoir chassé « l’occupateur », « l’usurpateur » et « l’envahisseur » du Mali depuis neuf ans, sous le prétexte fallacieux de lutter contre le terrorisme, alors que la présence de la France n’a abouti qu’à tuer les Maliens », a déclaré à l’Agence Anadolu (AA), Amina Fofana, membre fondateur du mouvement Yérèwolo (hommes dignes).

« Il s’agit pour nous de mettre la cendre par terre pour balayer devant la France criminelle et imposteur. C’est une tradition pour dire qu’on ne veut plus jamais du retour de cet imposteur criminel et menteur dans notre pays », a déclaré l’un des manifestants.