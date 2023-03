« Malgré tout, tu resteras toujours mon amour », Emma Dobre donne une seconde chance à Kerozen

En réponse au message d’excuse de son artiste suite à ses démêlées avec la page Facebook Papa Ado, la productrice ivoirienne Emma Dobre a tenu à envoyer un message chaleureux à Kerozen.

C’est la première fois que Kerozen a démontré sa colère noire sur les réseaux sociaux. Exaspéré par les nombreuses attaques de la page Facebook Papa Ado contre sa personne ces derniers jours, l’artiste ivoirien a finalement réagi vendredi 24 mars 2023 dernier à travers un post qui a choqué plus d’un.

« Inspiration de Kerozen est finie ou bien ? Je ne le vois plus sur la toile »; « Seigneur, pardon, l’argent que tu as donné à Kérozen, deux jours là, il faut reprendre, il ne nous fait plus danser, on dirait que son inspiration est dans sa galère », a écrit entre autres Papa Ado.

Très énervé par ce post, la réponse du protégé de Emma Dobre ne s’est pas fait attendre. « Toi qui est derrière cette page, je te maudis, je maudis ta descendance. Tu seras confondu et tu le sentiras depuis ton trou. J’ai fait pendant 7 ans, de 2016 à aujourd’hui, ce qu’aucun artiste encore vivant de ma génération n’a fait en toute humilité (donnez-moi un nom si je me trompe). Ma constance est devenue sujet de conversation, la jalousie a donc atteint son paroxysme… », a écrit l’enfant de Siropex.

Kerozen fait amende honorable

Mais cette réplique très cinglante du chanteur a provoqué la colère de plusieurs personnes dont sa productrice Emma Dobre. Il est reproché à l’auteur du titre « Ma vie a changé », d’avoir dépassé les limites dans sa réponse. Des réactions qui semblent ramener finalement l’artiste à la raison puisqu’il a présenté ses excuses à la suite d’un échange avec le président de la HACA.

« Je présente mes sincères excuses. C’est une circonstance malheureuse dont je tire toutes les leçons. A ma productrice Emma Dobré qui était contre le fait que je réponde à la page pardonne moi (ceux qui ont les yeux spirituels comprendront), Dieu est grand », a-t-il indiqué après sa rencontre avec le président de la HACA.

« Je te pardonne mon Élu… »

Très vite, la réponse de la productrice n’a pas vraiment tardé. Dans un post sur sa page Facebook ce mardi, la femme influente du showbiz ivoirien a répondu chaleureusement à son artiste de tous les temps. « Je te pardonne mon Élu. C’est vrai que j’étais fâchée, donc j’ai préféré être silencieuse ; mais ton message m’a grave touché. 7 ans de collaboration, ce n’est pas rien. Ça représente beaucoup pour moi. ( Le Chiffre de la Perfection 7 ). On devrait organiser un concert ou une fête pour célébrer ça au lieu de répondre aux pages. Voilà la raison de ma colère« , a-t-elle écrit.

Emma Dobre a profité de l’occasion pour réitérer son amour à l’artiste qui a changé sa vie. « Sache que, malgré tout, tu resteras toujours mon beubeu, mon élu, mon amour et mon meilleur ami. Personne ne pourra changer ça. Toi et moi, c’est jusqu’à la gare. Je T’aime Beubeu« , a écrit la fondatrice de EDP sur sa page Facebook. Un message qui a très vite ressuscité les soupçons d’une prétendue liaison amoureuse entre la productrice et son artiste Kerozen, Primud d’or 2021.