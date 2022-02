Mafia foncière à Calavi: Houénou de-Dravo et Germain Cadja Dodo déposés en prison

L’ancien maire de la commune d’Abomey-Calavi, Liamidi Houénou de Dravo et l’ex-Chef d’arrondissement de Godomey Germain Cadja Dodo sont déposés en prison ce vendredi. Ils sont poursuivis dans une nouvelle affaire domaniale.

Une nouvelle affaire de mafia foncière secoue la cité dortoir. Cette fois-ci, il s’agit d’un domaine de 17 hectares qui a fait objet d’un double dédommagement. L’ancien maire Liamidi Houénou de Dravo et Germain Cadja Dodo, tous deux cités dans le dossier, ont été placés en détention provisoire cette nuit.

Ces deux anciennes autorités communales et plusieurs autres personnes citées dans le dossier, sont poursuivies pour escroquerie, faux et usage de faux, complicité d’escroquerie et complicité de faux et usage de faux. En dehors de Liamidi Houénou de-Dravo et de Germain Cadja Dodo, les sieurs Nougbode Augustin, Bocoga Darius, Nougbode Jean Marie ont été aussi placés sous mandat de dépôt.