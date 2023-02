Macron sur l’Afrique: « Des bases militaires françaises ne seront pas fermées, mais… »

Le président Français Emmanuel Macron a annoncé ce lundi, une « diminution visible » des effectifs militaires français en Afrique, soulignant que des bases militaires françaises ne seront pas fermées, mais transformées, en académies par exemple.

Dans un contexte de forte contestation de la présence française en Afrique, Emmanuel Macron a détaillé ce lundi, sa politique en Afrique. Disant ne pas avoir « aucune nostalgie vis à vis de la Françafrique », le président Macron qui, toutefois, « ne veut pas laisser un vide », a évoqué la réorganisation du dispositif militaire de la France en Afrique.

« La réorganisation annoncée n’est ni un retrait, ni un désengagement », précise le président Macron qui annonce que la France n’aura plus que des bases militaires en co-gestion avec les armées africaines sur le continent. « Notre présence s’inscrira au sein d’académies cogérées, fonctionnant avec des effectifs français qui demeureront mais à des niveaux moindres, et des effectifs africains. »« La France offrira de la formation et des équipements« , insiste le président français.

« Des bases militaires françaises ne seront pas fermées, mais transformées, en académies par exemple, selon le président Macron. C’est un héritage du passé.

Macron a également annoncé une prochaine « diminution visible » des effectifs militaires français en Afrique.

Pour rappel, depuis l’annonce de la réorganisation du dispositif militaire française en Afrique, la France, qui a essuyé des pressions diplomatiques dans plusieurs pays du Sahel, s’est retirée militairement du Mali, abandonnant au moins trois bases, et plus récemment du Burkina Faso, où, elle a rapatrié ses forces spéciales sur demande des autorités ouagalaises.