Lutte contre la corruption: le Bénin monte en flèche sur la courbe de l’ONG Transparency International

Depuis 2016, le Bénin a entamé une ligne croissante sur la courbe de l’ONG Transparency International qui retrace le progrès de la lutte contre la corruption dans chaque pays. Bien que le Bénin ait fait du surplace en 2020, il a nettement repris sa progression en 2021 et 2022.

C’est un secret de polichinelle: le gouvernement du « Nouveau Départ » avec à sa tête, le président Patrice Talon a fait, depuis 2016, de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Compétiteur-né, l’homme d’affaires devenu président de la République s’y est donné corps et âme avec des réformes salutaires pour que le Bénin puisse retrouver ses marques de noblesses au classement de la lutte contre la corruption, véritable phénomène qui gangrène l’économie béninoise.

Si le gouvernement béninois communique peu sur ses avancées en termes de la lutte contre la corruption, les chiffres de l’ONG Transparency International attestent combien, le Bénin a fait du progrès dans ce domaine. En effet, de 2016 à 2022, le Bénin est passé de 36 points à 43 points sur 100.

Selon l’interprétation de la courbe incluse dans le rapport 2022 de l’ONG Transparency International, le Bénin a fait un bond de 3 points, passant ainsi de 36 à 39 points puis d’un point en 2018 (40 points) et 2019 (41 points) avant de faire du surplace en 2020 (41 points). Passée cette année de stagnation, le Bénin a fait un bond consécutif d’un point en 2021 (42 points) et 2022 (43 points). Le Bénin occupe désormais 72è rang sur 180 au plan mondial dans le classement 2022 de l’ONG Transparency International.

Pour rappel, avec 90 points, le Danemark trône en tête du classement suivi de la Finlande qui est deuxième avec 80 points tandis que la Somalie est le dernier de la manche, classée au 180è rang avec 12 points.

A noter que l’indice de perception de la corruption (IPC) 2022 montre que la plupart des pays ne parviennent pas à enrayer la corruption. L’IPC classe 180 pays et territoires à travers le monde en fonction de leurs niveaux perçus de corruption dans le secteur public, sur une échelle de 0 (très corrompu) à 100 (très propre).

La moyenne mondiale reste inchangée depuis plus d’une décennie à seulement 43 sur 100. Plus des deux tiers des pays obtiennent un score inférieur à 50, tandis que 26 pays sont tombés à leurs scores les plus bas à ce jour. Malgré des efforts concertés et des gains durement acquis par certains, 155 pays n’ont fait aucun progrès significatif contre la corruption ou ont reculé depuis 2012.