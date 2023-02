Lutte contre la corruption en Ukraine: le président Zelensky limoge un grand responsable militaire

En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a limogé un haut responsable militaire dans le cadre de la lutte contre la corruption au sein du gouvernement.

Le commandant adjoint de la garde nationale, Rouslan Dziouba, a été démis de ses fonctions samedi soir par le président ukrainien, qui n’a fourni aucune justification mais a déclaré, dans son allocution nocturne, que sa campagne de nettoyage du gouvernement se poursuivrait.

« L’Etat continuera à moderniser les institutions, leurs processus et leurs procédures, a déclaré Zelensky. La clarté dans le travail des structures publiques doit être garantie non seulement par les instances populaires, mais aussi par le respect de la transparence et de la responsabilité. »

Le limogeage de ce haut responsable militaire ukrainien fait dans le cadre de la lutte contre la corruption intervient dans un contexte où les aides militaires et financières ne cessent de se multiplier en faveur de l’Ukraine. Kiev affiche une résistance tant bien que mal à l’offensive russe depuis près d’un an grâce aux soutiens des occidentaux.