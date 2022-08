Lutte antiterroriste: outre la Russie, le Mali peut compter sur l’Iran

L’Iran s’est engagée à développer sa coopération dans la lutte contre le terrorisme avec le Mali, a annoncé mardi, le diplomate iranien Docteur Hossein Amir Abdollahian, en visite à Bamako.

En marge du soutien de la Russie au Mali dans la lutte contre le terrorisme qui se matérialise à travers la livraison d’armes et d’aéronefs de combats, Bamako peut compter aussi sur l’Iran. Réchauffée il y a quelques mois, la coopération bilatérale entre Bamako et Téhéran se raffermit encore plus.

En visite au Mali, le chef de la diplomatie iranienne Docteur Hossein Amir Abdollahian a eu un tête-à-tête avec le président Malien Assimi Goita, le mardi 23 août 2022. Les échanges ont surtout porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays, dans divers domaines.

À sa sortie d’audience, le diplomate iranien a confié avoir fait à son hôte, un compte-rendu des activités de la Commission mixte de coopération entre la République du Mali et la République islamique d’Iran. Au menu des échanges, aussi, le renforcement de la coopération entre les deux pays, dans les domaines scientifiques, technologiques, agricoles et économiques.

Les deux pays entendent également développer leur coopération dans la lutte contre le terrorisme. Les échanges entre les deux pays vont s’accentuer, a déclaré le diplomate iranien, avant de préciser qu’il sera procédé, dans les plus brefs délais, au transfert de technologies au Mali.